Campari vende il marchio Cinzano al gruppo Caffo per 100 milioni di euro

Campari ha annunciato la cessione dei marchi Cinzano e Frattina al Gruppo Caffo per 100 milioni di euro, nel quadro di una strategia di razionalizzazione del portafoglio decisa dal CEO Simon Hunt. Questa mossa rappresenta un passo importante nella riorganizzazione aziendale, finalizzato a concentrare le risorse su segmenti chiave e a rafforzare la posizione sul mercato. La vendita al noto produttore di Vecchio Amaro del Capo punta a semplificare e ottimizzare le attività , creando nuove opportunità di crescita e innovazione.

