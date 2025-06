Campari vende il marchio Cinzano al gruppo Caffo per 100 milioni di euro

Campari ha annunciato la cessione dei marchi Cinzano e Frattina al Gruppo Caffo per 100 milioni di euro, nell’ambito di una strategia di razionalizzazione del portafoglio voluta dal CEO Simon Hunt. Questa operazione rappresenta un passo importante nel rafforzamento della posizione del gruppo, consentendo di concentrarsi su altre aree di business più strategiche. La vendita al Gruppo Caffo, noto per il Vecchio Amaro del Capo, mira a semplificare e ottimizzare le attività, preparando il terreno per nuove sfide e opportunità di crescita.

