Camion si ribalta in autostrada traffico in tilt e code chilometriche

Un incidente in autostrada questa mattina ha causato il ribaltamento di un camion, provocando un caos incredibile con code chilometriche e traffico in tilt. Le operazioni di soccorso sono state complicate dalla dispersione del carico di carta sulla carreggiata, aggravando la situazione. La viabilità rimane fortemente compromessa, mentre le autorità cercano di ripristinare la normalità . Segui gli aggiornamenti per rimanere informato su come evolverà questa emergenza.

Nella mattinata di oggi, venerdì 27 giugno 2025, un camion che viaggiava in autostrada si è ribaltato. L'incidente ha generato code interminabili, con il traffico bloccato per diverse ore mentre le autorità lavoravano per gestire la situazione. Il mezzo pesante trasportava carichi di carta, che si sono dispersi sulla strada, complicando ulteriormente le operazioni di soccorso.

