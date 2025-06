Camion si ribalta in autostrada | code mai viste e disagi enormi

Una mattinata da incubo sull'autostrada A1 in Emilia: un camion si è ribaltato causando code interminabili e disagi enormi. La scena, mai vista prima, ha paralizzato il traffico tra Rioveggio e Sasso Marconi Nord, con la carreggiata nord chiusa in direzione Bologna. Mentre le autorità lavorano incessantemente per ripristinare la circolazione, è fondamentale rimanere aggiornati e pianificare percorsi alternativi. Continua a leggere per scoprire come affrontare questa emergenza.

Mattinata di caos sull’ autostrada A1 nel tratto emiliano, dove un incidente stradale avvenuto all’altezza del km 209, tra Rioveggio e Sasso Marconi Nord, ha provocato lunghe code e la chiusura temporanea della carreggiata nord in direzione Bologna. Un mezzo pesante, che trasportava carichi di carta, si è ribaltato occupando la sede stradale e rendendo necessaria l’attivazione di un articolato piano di intervento per la gestione del traffico e la messa in sicurezza della zona. Leggi anche: Italia, sangue sull’asfalto: tragico tamponamento. Autostrada chiusa per ore Lo schianto e la paralisi del traffico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Camion si ribalta in autostrada: code mai viste e disagi enormi

