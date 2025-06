Camion perde parte del carico in autostrada fila allo svincolo di Giardini Naxos

Questa mattina, sull’autostrada Messina-Catania, disagi e caos hanno caratterizzato il traffico a causa di un incidente improbabile: un camion del movimento terra ha perso parte del suo carico proprio vicino allo svincolo di Giardini Naxos. La scena ha causato lunghe code e rallentamenti, coinvolgendo migliaia di automobilisti. La situazione si è aggravata ulteriormente quando il veicolo si è fermato nei pressi dei caselli, lasciando intuire che i disagi potrebbero protrarsi ancora a lungo.

Disagi stamattina sull'autostrada Messina-Catania. File e caos in prossimità dello svincolo di Giardini Naxos dove un camion del movimento terra ha perso parte del carico sulla carreggiata. Il mezzo si è fermato nei pressi dei caselli per il pagamento del pedaggio. Inevitabili le ripercussioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

