Camion in fiamme in autostrada

Se ti trovi sull’autostrada tra Pontecagnano Nord e Sud, potresti essere stato testimone di un drammatico incendio che ha coinvolto un camion carico di materiali da costruzione. Alle 13.30 circa, i Vigili del Fuoco di Salerno sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Ma cosa è successo davvero? Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che ha rischiato di trasformarsi in una vera emergenza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incendio camion in autostrada. Intorno alle 13.30 i Vigili del Fuoco di Salerno supportati da un'autobotte sono intervenuti sull'A2, direzione Sud, fra Pontecagnano Nord e Pontecagnano Sud, per l'incendio di un autocarro con rimorchio che trasportava materiale per l'edilizia. Per motivi da accertare, durante la marcia, l'autista ha avvistato le fiamme che iniziavano a divampare nei pressi della cabina ed è riuscito a mettersi in salvo dopo essersi fermato. Sul posto oltre ai caschi rossi, la Polizia Stradale che ha dovuto gestire il transito delle automobili che nel frattempo era andato in tilt.

In questa notizia si parla di: camion - fiamme - autostrada - pontecagnano

