Camion fa crollare la base dell' arco di via I Maggio addio a un pezzo di storia di Viterbo | FOTO

Un altro pezzo di storia di Viterbo si dissolve nel tempo. Questa mattina, 27 giugno, la base dell’arco di via I Maggio, già transennata e a rischio crollo da febbraio, è stata definitivamente abbattuta dopo il passaggio di un camion. Un episodio che segna la perdita di un simbolo urbano caro ai viterbesi, testimone silenzioso di decenni di passato. La memoria di questa storica struttura resta impressa negli occhi e nel cuore della città.

Un altro frammento della memoria urbana di Viterbo se n'è andato. Dopo la distruzione dell'arco di via I Maggio, abbattuto anni fa dal passaggio incauto di un mezzo pesante, questa mattina, 27 giugno, è toccato anche alla base che lo sorreggeva. Già transennata a febbraio perché instabile, è. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: base - arco - maggio - viterbo

Allenarsi in base al ciclo e alle fasi ormonali può dare alla donna numerosi vantaggi. Il personal trainer spiega come modulare gli allenamenti nell’arco dei 28 giorni - Allenarsi in base al ciclo e alle fasi ormonali può rappresentare una svolta nella vita di ogni donna, offrendo benefici che migliorano il benessere fisico e mentale.

Via I Maggio, si stacca la base dell’arco: strada allagata Viterbo – È successo stamattina, sul posto vigili del fuoco e polizia locale - FOTO ARTICOLO: https://www.tusciaweb.eu/2025/06/via-maggio-si-stacca-la-base-dellarco-strada-allagata/ Vai su Facebook

Via I Maggio, si stacca la base dell’arco: strada allagata; Via I Maggio: ruspa in azione, distrutta anche la base dell’arco; San Pellegrino in fiore inizia a prendere vita: partito l'allestimento delle piazze | FOTO.

Viterbo, maxi evacuazione 7 maggio: mappa e info - Notizie.it - Diverse le attività in occasione dell’evacuazione della città prevista per il 7 maggio: avrà luogo a partire dalle 6 fino al termine delle operazioni. Come scrive notizie.it

Viterbo – Bomba Day, le attività da fare il 7 maggio - VITERBO – Sono già diverse le attività che in occasione dell’evacuazione della città prevista per il 7 maggio hanno organizzato eventi e aperture straordinarie per accogliere i cittadini di Viterbo. Si legge su etrurianews.it