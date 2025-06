Camion a fuoco ad Apice attimi di paura per il conducente

Un incendio improvviso ha scosso Apice, generando momenti di pura paura per il conducente di un autoarticolato dell’Alta Capacità. Nei pressi del Ponte Ufita, lungo l’incrocio tra Sp32 e Sp33, una densa nuvola di fumo ha avvolto il mezzo, scatenando un intervento tempestivo di Vigili del Fuoco e Carabinieri. Per fortuna, il conducente è rimasto illeso, ma l’episodio ricorda quanto siano fragili i momenti di emergenza sulla strada.

Tempo di lettura: < 1 minuto Solo tanta paura per il conducente di un autoarticolato dell'Alta Capacità ad Apice nei pressi del Ponte Ufita all'incrocio tra la Sp32 e Sp 33 che ha visto fuoriuscire una densa nube di fumo dal mezzo. Sul posto i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri di San Giorgio del Sannio. Illeso il conducente.

