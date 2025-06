Camere cucina e vino | l’agriturismo si fa in tre

Camere, cucina e vino: tre ingredienti per un’esperienza autentica tra gusto e natura. Nel 1992, Sergio Lodi trasformò un rudere a Canevare di Fanano in un’icona dell’ospitalità modenese, oggi portata avanti con orgoglio dai suoi tre figli. L’Agriturismo del Cimone, a quasi 1400 metri di altitudine, incanta con paesaggi mozzafiato e un’accoglienza genuina, dove ogni momento si trasforma in un ricordo indimenticabile. Un luogo che sa ancora...

Quando nel 1992 Sergio Lodi comprò quello che allora era solo un rudere, in località Canevare di Fanano, probabilmente non avrebbe immaginato che un giorno i suoi tre figli avrebbero portato avanti un’eccellenza della ristorazione e accoglienza made in Modena. L’Agriturismo del Cimone di via Calvanella 710 è una delle "perle" del nostro Appennino, incastonato a quasi 1400 metri di altitudine fra paesaggi mozzafiato e una natura che sa ancora incantare: la location è stata anche scelta per alcune riprese del film ’50 km all’ora’ di Fabio De Luigi. A gestire la struttura – che ha fra le sue "perle" il ristorante La Palazza – sono infatti i tre figli di Sergio, i fratelli Nicola, Enea e Ines. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Camere, cucina e vino: l’agriturismo si fa in tre

