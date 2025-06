Cambia la battaglia contro la zanzara tigre | l’azione larvicida è più efficace ed ecologica

A Bergamo, la lotta alla zanzara tigre si evolve: un’azione larvicida 232 più efficace ed ecologica, volta a salvaguardare salute e ambiente. Con un approccio sostenibile e fondato sulla scienza, il Comune punta a ridurre l'infestazione rispettando il biodiversità, grazie a strategie innovative e pratiche condivise. Scopri come questa nuova politica possa fare la differenza nel combatte il fastidioso insetto e migliorare la qualità della vita nella nostra città.

Bergamo. Lo scorso aprile, il Comune di Bergamo ha emanato una nuova ordinanza per la prevenzione dell’infestazione da Aedes albopictus – nota come zanzara tigre-, introducendo un approccio più sostenibile e scientificamente fondato: viene infatti rafforzata l’azione larvicida, mentre si limita fortemente l’uso degli adulticidi. Alla luce delle evidenze scientifiche, dei cambiamenti climatici e delle buone prassi adottate in diverse città italiane ed europee, l’Amministrazione comunale ha introdotto la rimozione dell’obbligo per i privati di effettuare trattamenti adulticidi in caso di proliferazione e puntando invece su un piano di prevenzione strutturato e a lungo termine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it