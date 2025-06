Cambia il tabellone a Wimbledon | forfait di una mina vagante era dalla parte di Alcaraz

Il tabellone di Wimbledon si aggiorna con una notizia che scuote gli appassionati: Hubert Hurkacz ha deciso di rinunciare al salto sull’erba londinese a causa di problemi fisici. L’assenza del polacco, semifinalista nel 2021 e specialista di questa superficie, rappresenta un forfait importante, aprendo nuove opportunità e stravolgendo le carte in tavola in vista del terzo grande Slam della stagione, che partirà lunedì 30 giugno.

Le condizioni fisiche di Hubert Hurkacz non sono delle migliori e il polacco ha deciso di cancellarsi da Wimbledon, non partecipando così al terzo Slam della stagione che scatterà lunedì 30 giugno sull’erba londinese. Il semifinalista dell’edizione 2021 (quando venne sconfitto da Matteo Berrettini), nonché grande specialista di questa superficie, aveva rinunciato al torneo ATP 500 di Halle dopo non aver disputato l’ottavo di finale a ‘s-Hertogenbosch. Nei Paesi Bassi aveva regolato lo spagnolo Roberto Bautista Agut in due set lo scorso 11 giugno, poi un problema fisico gli ha suggerito di non giocare contro l’estone Lajal sperando di recuperare in vista dell’evento più importante, ma non è riuscito nella corsa contro il tempo e sarà così obbligato a osservare i Championships da casa. 🔗 Leggi su Oasport.it