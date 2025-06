Calzaturiero export col segno meno Tiene l’Europa calano gli Usa

Il settore calzaturiero italiano si trova di fronte a sfide importanti nel primo trimestre del 2025, con esportazioni in calo sia in Europa che negli Stati Uniti. Fermo e Ascoli si distinguono per le diminuzioni rispettivamente del 12,1% e del 6,3%, segnando una fase di mercato complessa. Analizzando i dati del Centro Studi Confindustria Accessori Moda, emerge chiaramente come il settore debba affrontare nuove strategie per rilanciarsi e superare questa difficile congiuntura.

Il segno meno precede l’andamento delle esportazioni di calzature, nel primo trimestre del 2025, del distretto fermano e dell’ascolano. Nel dettaglio la flessione registrata in provincia di Fermo è pari a -12,1% mentre ad Ascoli del -6,3%. Il settore calzaturiero archivia un primo trimestre 2025, con indicatori che confermano una fase complessa. A dirlo, i dati elaborati dall’ultimo report del Centro Studi Confindustria Accessori Moda illustrati oggi, nel corso dell’assemblea annuale di Assocalzaturifici. "Non si registrano miglioramenti significativi nel panorama economico e geopolitico internazionale, segnali di tenuta ma ancora tiepida la ripresa" – evidenzia Giovanna Ceolini, Presidente di Assocalzaturifici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Calzaturiero, export col segno meno. Tiene l’Europa, calano gli Usa

