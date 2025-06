Caltanissetta arrestati operatori centro assistenza anziani

Una triste vicenda scuote Caltanissetta, dove i carabinieri di San Cataldo hanno smantellato un grave caso di maltrattamenti all’interno di una casa di riposo. Utilizzando video di sorveglianza, hanno documentato comportamenti vessatori e umilianti da parte di operatori e dell’amministratrice, portando all’arresto di uno e ai domiciliari di altri due. Un episodio che solleva importanti interrogativi sulla tutela degli anziani e sulla responsabilità degli operatori sociali.

A Caltanissetta i carabinieri della Tenenza di San Cataldo hanno condotto una persona in carcere e posto altri due ai domiciliari per condotte di maltrattamenti e sequestri di persona nei confronti degli ospiti di una casa di riposo. I militari hanno utilizzato video di sorveglianza per documentare comportamenti vessatori, umilianti e maltrattanti da parte dell'amministratrice della struttura e di due collaboratori.

