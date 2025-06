Call of Duty | Black Ops 7 Activision ha svelato per errore le tute alari e nuove modalità

Un’improvvisa fuga di notizie ha svelato in anticipo le sorprendenti novità di Call of Duty: Black Ops 7, il tanto atteso capitolo che arriverà nel 2025. Attraverso un errore interno, Activision ha accidentalmente condiviso dettagli esclusivi su nuove tute alari e modalità innovative, lasciando i fan con la voglia di scoprire ogni segreto. L’anticipazione ha acceso l’entusiasmo, confermando che questa saga è destinata a stupirci ancora.

Un errore interno ha rivelato in anticipo una valanga di informazioni su Call of Duty: Black Ops 7, il nuovo capitolo della celebre saga sparatutto previsto per il 2025. Activision ha accidentalmente mostrato immagini e descrizioni legate al multiplayer del gioco, proprio all’interno dei banner introduttivi di Warzone e Black Ops 6. I contenuti, probabilmente legati a un test chiuso riservato agli sviluppatori, hanno confermato diversi elementi che fino a oggi erano solo oggetto di rumor, suscitando grande attenzione nella community. Tra le novità principali emerge la modalità Skirmish, uno scontro 20 contro 20 ambientato in ampie mappe. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 7, Activision ha svelato per errore le tute alari e nuove modalità

In questa notizia si parla di: black - call - duty - activision

Call of Duty: Black Ops 7, tornerà la meccanica della corsa sui muri, per un leak - Un recente leak svela che Call of Duty: Black Ops 7 tornerà con la meccanica della corsa sui muri, una delle più discusse nella storia della serie.

Secondo Activision, Call of Duty Black Ops 7 non è stato pre-pubblicizzato in modo massiccio a differenza dei precedenti capitoli e per permettere di fare una presentazione un po' diversa dal solito. Vai su Facebook

Call of Duty: Black Ops 7, Svelata per errore una modalità 20v20 con tuta alare; Call of Duty: Black Ops 7 in arrivo su Switch 2? Activision risponde: Stiamo lavorando con Nintendo; Call of Duty: Black Ops 7 è ancora cross-gen, vediamo i primi dettagli ufficiali annunciati da Activision.

Call of Duty: Black Ops 7 svela per sbaglio nuove modalità e le tute alari - Call of Duty: Black Ops 7 arriverà a fine anno e stiamo aspettando una presentazione, ma per sbaglio Activision ha reso disponibili nuove informazioni tra modalità e tute alari. Da msn.com

Call of Duty: Black Ops 7, Activision ha svelato per errore le tute alari e nuove modalità - Un errore interno ha rivelato in anticipo una valanga di informazioni su Call of Duty: Black Ops 7, il nuovo capitolo della celebre saga sparatutto previsto per il 2025. msn.com scrive