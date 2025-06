Calhanoglu non è previsto un assalto dell’Al Hilal sul regista – SI

Calhanoglu è rientrato a Milano, visto l’infortunio rimediato a Los Angeles durante il ritiro con l’Inter per il Mondiale per Club. Su di lui le sirene del Galatasaray, mentre l’Al Hilal non dà l’assalto. NESSUN ASSALTO – Hakan Calhanoglu è rientrato a Milano e quindi al momento la sua ultima partita con la maglia dell’Inter rimane la finale di Champions League del 31 maggio contro il Psg. Il turco da lì in avanti non ha più giocato. E pochi giorni fa anche il comunicato del club nerazzurro ad aggiornare sulle condizioni fisiche. Calha è rientrato a Milano e qui proseguirà le cure. Sul giocatore ci sono sempre le sirene del Galatasaray, che al momento sta trattando Duran dell’Al Nassr. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, non è previsto un assalto dell’Al Hilal sul regista – SI

