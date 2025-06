Calhanoglu come sta l’Inter senza? Il forfait al Mondiale per Club diventa un test!

L’assenza di Calhanoglu dal Mondiale per Club rappresenta un banco di prova cruciale per l’Inter e il suo scacchiere tattico, specialmente con le voci di mercato che lo associano al Galatasaray. Con il turco fuori dal ritiro americano a causa di infortunio, la squadra di Chivu dovrà dimostrare di saper fare a meno di uno dei suoi pilastri. Ma come cambieranno le strategie nerazzurre senza di lui?

Hakan Calhanoglu lascia il ritiro americano dell'Inter perché inutilizzabile a causa dell'infortunio. Tutto questo mentre in Italia continuano a suonare le sirene del Galatasaray. L'assenza del turco al Mondiale per Club diventa, quindi, un vero e proprio test per la squadra di Chivu. LA 'CLASSICA' ESTATE – Non è di certo la prima estate in cui il nome di Hakan Calhanoglu prende la scena nei titoli dei giornali sportivi e nelle trasmissioni televisive di calciomercato. Il centrocampista nerazzurro è tra i più ambiti nel suo ruolo e l'Inter, che ne apprezza le qualità ormai dal 2021, lo sa bene.

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

Secondo quanto risulta a InterLive.it, Calhanoglu non ha intenzione di arrivare alla rottura totale con l'Inter, ma si esporrà comunque dopo il Mondiale per club, facendo capire ai nerazzurri che è intrigato da una nuova esperienza, finalmente in Turchia, la sua Vai su Facebook

Mondiale per Club finito per quattro: l’Inter deve rinunciare a Calhanoglu, Pavard, Bisseck e Zielinski che fanno ritorno in Italia Vai su X

