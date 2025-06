Caldo torrido nelle Rsa Cisl Fp | La situazione per gli anziani è insostenibile

Il caldo torrido nelle RSA Cisl FP sta rendendo insostenibile la vita degli anziani, i soggetti più fragili e vulnerabili. Con le temperature che spesso superano i 30 gradi, l'assenza di un sistema di climatizzazione adeguato aggrava una situazione già critica. È ora di prendere provvedimenti concreti per assicurare dignità, sicurezza e comfort a chi ha dedicato una vita. La questione non può più essere ignorata.

Con l'arrivo dell'estate e l'innalzamento delle temperature, la situazione in alcune residenze sanitarie assistenziali (Rsa) si fa sempre più critica e "calda". Gli anziani ospiti, tra i soggetti più fragili e vulnerabili, sono costretti a vivere in ambienti dove il caldo torrido supera spesso i 30 gradi, senza un adeguato sistema di climatizzazione che garantisca loro un minimo di sollievo; soprattutto per chi di loro è più compromesso dal punto di vista della salute e costretto a stare sempre, o per la maggior parte della giornata, a letto. E' incomprensibile perché non si imponga un obbligo normativo specifico per le RSA di garantire un microclima degno di questo nome.

