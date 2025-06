Caldo sabato e domenica bollino arancione a Genova Ordinanza della Regione | Vietato lavorare all’aperto dalle 12.30 alle 16 | Avviso meteo di Arpal

Arriva il caldo intenso a Genova, con il bollino arancione che preannuncia temperature elevate nel weekend. La regione ha firmato un’ordinanza che vieta di lavorare all’aperto dalle 12:30 alle 16, eccezion fatta per interventi urgenti e di pubblica utilità . Un provvedimento in vigore fino al 31 agosto, volto a proteggere la salute dei cittadini durante i picchi di calore. Rimanete aggiornati e prendete le dovute precauzioni per affrontare al meglio questa ondata di caldo.

Il provvedimento della Regione: esclusi dal divieto gli interventi urgenti e di pubblica utilità. La norma in vigore fino al 31 agosto.

