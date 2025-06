Caldo rovente sull’Italia Weekend infernale in arrivo le città più calde | è allarme

Prepariamoci a vivere un weekend da record! L’Italia si infiamma sotto un sole implacabile, con temperature che sfiorano i 40°C e un caldo che sembra non dare tregua. Le città del Centro-Sud sono già in allerta, pronte a fronteggiare questa ondata di calore eccezionale. Resta con noi per scoprire come affrontare al meglio questa settimana infuocata e proteggerti dal caldo estremo.

Sta per iniziare il fine settimana più caldo dell'anno. Un'ondata di calore eccezionale, alimentata dall'anticiclone africano Pluto, investirà l'intero Paese da Nord a Sud, con picchi di temperatura che potranno raggiungere i 40°C in molte città. Gli esperti avvertono: il caldo sarà intenso e persistente, almeno fino alla prossima settimana. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, le città più colpite saranno soprattutto quelle del Centro-Sud. In cima alla classifica c'è Taranto, che toccherà i 40°C, seguita da una lunga serie di località tra cui Firenze, Agrigento, Siracusa e Terni, tutte prossime ai 39°C.

In questa notizia si parla di: caldo - città - rovente - italia

