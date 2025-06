Caldo record sull’Italia oggi 13 città da bollino rosso

L'Italia si prepara a un weekend di fuoco: 18 città su 27 sono in bollino rosso per il caldo record che sta colpendo il paese. Le temperature stanno salendo alle stelle, mettendo a dura prova cittadini e servizi pubblici. Questa ondata di calore senza precedenti richiede attenzione e precauzioni urgenti: restate con noi per scoprire come affrontare al meglio queste giornate torride.

(Adnkronos) – Weekend di fuoco in diverse città d'Italia, da Nord a Sud. Un caldo crescente, da record, che vedrà domani sabato 28 giugno 18 città da bollino rosso su 27 monitorate. E' il quadro prospettato dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, con le previsione per i prossimi giorni.

Caldo afoso nelle città italiane: come difendersi e quali condizionatori scegliere - L'estate italiana si fa sempre più calda e afosa, rendendo difficile vivere nelle città. Il caldo intenso può rappresentare un rischio per la salute, specialmente per anziani e bambini.

