Caldo record oggi è da bollino rosso | Ma gli ospedali stanno reggendo

L’ondata di caldo africano si fa sentire con temperature record e il bollino rosso in molte città italiane, tra cui Ancona. Nonostante le temperature estreme, i pronto soccorso della città sembrano reggere bene, senza picchi di malori. Una situazione che evidenzia l’efficacia delle misure di prevenzione e la resilienza del sistema sanitario locale, ma anche la necessità di restare vigili. L’impennata di caldo che ci attende...

Il caldo africano invade anche il capoluogo dorico ma i pronto soccorso della città ancora sembrano reggere. Nessun picco di malori è stato registrato ieri all’ospedale regionale di Torrette e al punto di primo intervento dell’Inrca, rivolto prettamente ad una popolazione anziana, categoria delle persone più fragili se esposte ad alte temperature. Ancona oggi sarà da bollino rosso, insieme ad altre 12 città d’Italia, per l’impennata di caldo che il Paese sta attraversando per colpa dell’ anticiclone Pluto. Il dato è stato fornito dal ministero della Salute. Un’afa insopportabile che persiste ormai da tre giorni e non sembra allentare la morsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it