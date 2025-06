Caldo record ecco il weekend più rovente dell’anno | le previsioni meteo

Prepariamoci a vivere un weekend da record: l'anticiclone africano Pluto sta portando temperature fino a 40°C, trasformando l’Italia nel forno più caldo dell’anno. Le previsioni meteo annunciano una vera e propria ondata di calore che intensificherà il nostro estate, chiedendoci di adottare le giuste strategie per affrontare questa sfida. Ecco cosa aspettarci e come prepararci al meglio per queste giornate infuocate.

(Adnkronos) – Caldo record sull'Italia nel fine settimana, con il weekend più rovente dell’anno – almeno finora – in arrivo. Responsabile è l'anticiclone africano Pluto che, da Sud a Nord, porterà temperature anche fino ai 37-40°C. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, venerdì 27 giugno, e per i giorni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

