Caldo record | debolezza crampi e ansia Come difendersi? Perché la doccia fredda e la montagna non sono sempre buone scelte

L’ondata di caldo record sta mettendo a dura prova il nostro benessere, causando debolezza, crampi e ansia. Ma attenzione: soluzioni scontate come la doccia fredda o una fuga in montagna non sono sempre efficaci o sicure. Per affrontare al meglio questa primavera rovente, è fondamentale conoscere i trucchi e le strategie più efficaci per proteggersi e mantenere la lucidità. Scopriamo insieme come difenderci da questo caldo estremo e vivere al meglio anche nelle giornate più torride.

Caldo record in città, i 10 consigli per combattere l'afa ed evitare rischi - Con l'arrivo di temperature record e ondate di calore intense, la salute di tutti è in pericolo. Per proteggerci e affrontare al meglio questa stagione torrida, ecco i 10 consigli essenziali degli esperti di Arpae, fondamentali per ridurre i rischi e vivere l’estate in sicurezza.

