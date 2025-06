Caldo record a Livorno nel weekend temperature intorno ai 35 gradi | le previsioni

Il weekend a Livorno si preannuncia rovente, con temperature che sfioreranno i 35 gradi, record per la stagione. L’anticiclone africano si rafforza, portando aria calda subtropicale che farà salire lo zero termico a quote mai viste prima. Secondo 3bmeteo.com, il caldo sarà opprimente, anche se al Sud ci si avvicina a un’ondata di calore eccezionale, pronta a mettere alla prova i nostri limiti. Preparatevi a vivere un’estate anticipata e intensa.

