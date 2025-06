caldo negli asili i genitori donano ventilatori

Caldo estivo che si fa sentire, ma nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Milano la situazione è insostenibile. I genitori donano ventilatori per alleviare le alte temperature, mentre gli operatori chiedono interventi immediati. È inaccettabile che bambini e educatori siano costretti a convivere con temperature di 33 gradi, compromettendo salute e sicurezza. È ora di agire per garantire ambienti decenti e sicuri per tutti.

Nidi e scuole dell’Infanzia sono nella morsa del caldo. Non è accettabile che i bambini stiano ore in stanze con temperature di 33 gradi e neppure che gli educatori siano costretti a lavorare in queste condizioni". A denunciarlo è Simona Mei, coordinatrice educazione di Uil Fpl Milano, rappresentante dei lavoratori e responsabile sicurezza, per anni educatrice in una struttura comunale. Negli ultimi giorni – in cui a Milano ci sono stati picchi fino a 36 gradi – ha raccolto gli appelli di numerosi colleghi, con foto che testimoniano le temperature negli asili. La preoccupazione cresce anche in vista di luglio, "quando 91 sezioni di nido e 87 di scuola dell’Infanzia diventeranno centri estivi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it