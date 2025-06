Caldo infernale l’appello a Guido Bertolaso | Subito un’ordinanza per fermare il lavoro nelle ore più torride

Con l’estate alle porte e il calore che diventa insopportabile, le sigle sindacali di Lombardia lanciano un appello urgente a Guido Bertolaso: è tempo di adottare un’ordinanza per fermare le attività nelle ore più calde. La salute dei lavoratori deve essere prioritaria, soprattutto nei territori segnalati come ad alto rischio dal sito Worklimate. Quando e dove? Nei giorni in cui il sole picchia più forte, ecco la richiesta...

Caldo insopportabile, arriva l’appello di Cgil, Cisl e Uil della Lombardia per chiedere un’ordinanza regionale urgente che vieti le attività lavorative con esposizione prolungata al sole e con elevato sforzo fisico, indicativamente nella fascia oraria compresa tra le 12 e 16. Quando e dove? Nei giorni e nei territori in cui la mappa del rischio pubblicata dal sito worklimate segnala un livello di rischio "alto". Questa è l’istanza avanzata a tutte le componenti della cabina di regia e del comitato di coordinamento regionale che si sono riuniti ieri nel mezzo di una settimana di temperature record. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caldo infernale, l’appello a Guido Bertolaso: “Subito un’ordinanza per fermare il lavoro nelle ore più torride”

