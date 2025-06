Caldo estremo | bollino rosso anche nel fine settimana I consigli del Ministero della Salute

L'ondata di caldo estremo non dà tregua, colpendo anche il fine settimana con un allerta bollino rosso. A Bologna, la colonnina di mercurio continua a salire, mettendo a dura prova cittadini e visitatori. Il Ministero della Salute insiste sulla necessità di adottare precauzioni per affrontare le alte temperature. Ecco i consigli essenziali per proteggersi e vivere in sicurezza durante questi giorni infuocati.

Il caldo non molla la presa sul territorio bolognese, che già da giorni è alle prese con afa estrema e temperature roventi. Il Ministero della Salute ha confermato l’allerta massima anche per il fine settimana, sabato 28 e domenica 29 giugno. Le temperature previste Secondo il bollettino. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Le previsioni meteo per Napoli e Campania: forte caldo e sole nel fine settimana 17-18 maggio - Nel fine settimana del 17-18 maggio, Napoli e la Campania si preparano a un assaggio d'estate, con temperature che toccheranno i 25 gradi e giornate soleggiate.

Caldo, il Ministero della Salute ha emesso l'allerta rossa per temperature elevate in oltre 20 delle principali città italiane per questo fine settimana @ultimoranet Vai su X

#Caldo record nel fine settimana in #Italia - C'è anche Napoli tra le città su cui il Ministero della Salute ha messo il 'bollino rosso' Vai su Facebook

Caldo rovente su Palermo, si attende un fine settimana da bollino rosso; Caldo africano, oggi bollino rosso per tredici città; Caldo rovente su Agrigento e fine settimana critico: già adesso allerta arancione per rischio incendi.

Il caldo non molla, fine settimana rovente - FIRENZE: Nel capoluogo toscano, tra le città monitorate dal Ministero della Salute, è già bollino rosso ma l'allerta potrebbe prolungarsi fino a domenica ... Secondo toscanamedianews.it

Sicilia nella morsa del caldo: Palermo e Catania tra le città da bollino rosso nel weekend - Temperature roventi e condizioni di emergenza: nel weekend il caldo estremo colpirà tutto il Paese, da Milano a Catania. Segnala meridionews.it