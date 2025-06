Caldo estremo | 13 città con bollino rosso venerdì picchi fino a 40 gradi

Preparatevi a vivere un'estate record: venerdì 27 giugno, ben 13 città italiane saranno sotto il bollino rosso, con temperature che sfioreranno i 40 gradi. Il cambiamento climatico porta con sé eventi meteorologici sempre più estremi, e questa ondata di calore rappresenta un campanello d’allarme per tutti noi. Resta con noi per scoprire come affrontare al meglio questa emergenza e proteggere la tua salute.

Con il cambiamento climatico i fenomeni meteorologici estremi sono sempre più frequenti. Grandinate, nubifragi, alluvioni e anche ondate di calore intense, con temperature bollenti. Proprio venerdì 27 giugno il termometro raggiungerà picchi elevanti: in Italia è previsto bollino rosso in ben 13 città. A essere interessate dal livello 3 di caldo, che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio, sono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia e Verona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caldo estremo: 13 città con bollino rosso venerdì, picchi fino a 40 gradi

In questa notizia si parla di: caldo - città - bollino - rosso

Caldo record in città, i 10 consigli per combattere l'afa ed evitare rischi - Con l'arrivo di temperature record e ondate di calore intense, la salute di tutti è in pericolo. Per proteggerci e affrontare al meglio questa stagione torrida, ecco i 10 consigli essenziali degli esperti di Arpae, fondamentali per ridurre i rischi e vivere l’estate in sicurezza.

Domani bollino rosso in 13 città per il caldo africano: temperature fino a 40 gradi Vai su Facebook

#Meteo Italia divisa in due: forti grandinate, con chicchi fino a 12 cm, ieri sera nelle Province di Treviso e Pordenone. Ed è ancora caldo record sul Paese: oggi bollino rosso per 13 città, arancione per altre dieci. Nel weekend attesi picchi di 40° in alcune loc Vai su X

Allerta caldo, undici città da bollino rosso: “Domani arriva il picco”; Caldo record fino a domenica, le città da bollino rosso: quali sono; Caldo record fino a domenica, 6 città da bollino rosso.