Caldo a Roma sarà un week end da bollino rosso | picchi fino a 38 gradi

Se sei a Roma o nei dintorni, preparati a un weekend da bollino rosso: le temperature schizzano fino a 38-39°C, promettendo giornate caldissime e afose. È il momento di prendere le giuste precauzioni per affrontare il caldo intenso e vivere al meglio questa ondata di calore. Ma quali sono i consigli utili per non lasciarsi sopraffare? Scoprilo continuando a leggere.

Sarà un week end da bollino rosso a Roma. Temperature bollenti con il caldo che aumenterà in questi giorni nella Capitale. In città, infatti, sono previsti picchi fino a 38 gradi. Sabato, invece, sono attese punte di 3839°C sulle zone interne del Lazio. Ha dichiarato consigliere regionale di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: caldo - roma - sarà - week

Sinistra col fegato spappolato per il vertice di Roma, Giannini si consola parlando di “brodo caldo”… - Durante il vertice di Roma, Giannini, sconsolato, si consola con un brodo caldo, simbolo di insipidezza.

YAMAHA R7 CUP: LA RESA DEI CONTI ! Dopo due round ricchi di emozioni, la Yamaha R7 Cup è pronta a tornare in pista per il terzo appuntamento stagionale, in programma questo weekend sul tecnico e affascinante tracciato del Vallelunga Circuit, alle por Vai su Facebook

Anticiclone Pluto, bollino rosso in 22 città nel weekend più caldo dell'anno: temperature fino a 40 gradi; Ondate di calore a Roma: bollino rosso per il fine settimana; Allerta caldo eccessivo, sarà il weekend più bollente dell'anno: alte temperature fino a Ferragosto. Poi potrebbe entrare aria più fresca.