Caldo 21 città da bollino rosso

Allerta massima: l’estate in Italia si infiamma con 21 città da bollino rosso, sfiorando i 40°C. Le temperature record mettono a dura prova il nostro paese, che si prepara ad affrontare un’ondata di calore senza precedenti. Per proteggersi al meglio, alcune regioni hanno già adottato misure straordinarie e consigli utili, perché prevenire è meglio che curare. Ecco cosa fare per affrontare questa ondata di calore estiva.

Soffoca l'Italia in questo inizio estate. Sabato saranno 17 le città da bollino rosso secondo i dati del Ministero della Salute. Domenica saliranno a 21, con temperature che da nord a sud sfioreranno i 40 gradi. Un'impennata di caldo record che non abbandonerà la Penisola almeno fino alla prima settimana di luglio. Per correre ai ripari, alcune regioni come Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, Calabria, Liguria e Sicilia, hanno già emesso le ordinanze anti-caldo fino al 31 agosto, vietando i lavori all'aperto - sia su strada che nei campi - dalle 12.30 alle 16, nei giorni in cui il livello di rischio sarà elevato.

Caldo record in città, i 10 consigli per combattere l'afa ed evitare rischi - Con l'arrivo di temperature record e ondate di calore intense, la salute di tutti è in pericolo. Per proteggerci e affrontare al meglio questa stagione torrida, ecco i 10 consigli essenziali degli esperti di Arpae, fondamentali per ridurre i rischi e vivere l’estate in sicurezza.

