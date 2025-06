Caldo 13 città da bollino rosso

mettono a dura prova la resistenza di tutti noi, rendendo ogni attività quotidiana un'ardua sfida. Le ondate di caldo record non solo minacciano il nostro comfort, ma anche la salute pubblica e il benessere delle comunità. È fondamentale adottare misure di prevenzione e restare informati per affrontare al meglio questa emergenza climatica.

Il caldo soffoca l’Italia. Temperature fino a 40 gradi, afa persistente, e di notte non si scende sotto i 20 gradi. Sono 13 le città da bollino rosso secondo il ministero della Salute: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia, Verona. Allerta arancione in altre dieci. E nelle zone più esposte, come Sardegna, Puglia e Basilicata, si sfioreranno i 42 gradi. Temperature roventi che stanno imponendo, come in Sicilia, lo stop a varie attività in alcuni momenti della giornata, mentre già si registra un aumento di accessi al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caldo, 13 città da bollino rosso

Caldo record in città, i 10 consigli per combattere l'afa ed evitare rischi - Con l'arrivo di temperature record e ondate di calore intense, la salute di tutti è in pericolo. Per proteggerci e affrontare al meglio questa stagione torrida, ecco i 10 consigli essenziali degli esperti di Arpae, fondamentali per ridurre i rischi e vivere l’estate in sicurezza.

