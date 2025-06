Caldirola lascia il Monza dopo l’annuncio il messaggio ai tifosi | Anni intensi ed emozionanti ma avrei voluto un finale diverso

Caldirola lascia il Monza dopo un percorso ricco di emozioni e successi, segnato da anni intensi e momenti indimenticabili. L'annuncio, arrivato durante una partita benefica, ha suscitato grande commozione tra i tifosi, che ora si chiedono quale sarà il futuro del difensore. Con un messaggio sui social, Caldirola ha espresso il suo dispiacere per questa uscita, desiderando un finale diverso. La sua vicenda rimarrà impressa nella memoria dei supporters, che lo ricorderanno sempre con affetto.

Caldirola lascia il Monza, dopo l’annuncio in una partita benefica arriva il messaggio ai tifosi sui propri social Lo aveva annunciato nel corso di una serata di beneficenza, con le dichiarazioni «Lascio il Monza, purtroppo lo sapete non è una mia scelta», e lo ha ribadito anche sui social, attraverso un messaggio diretto ai tifosi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Caldirola lascia il Monza, dopo l’annuncio il messaggio ai tifosi: «Anni intensi ed emozionanti, ma avrei voluto un finale diverso»

È finita un'era: Luca Caldirola saluta il Monza ? Dopo 106 presenze e 3 reti, tra cui quella indimenticabile a San Siro contro l'Inter, le strade tra Caldirola e il club brianzolo si separano. Nessuna proposta di rinnovo da parte della società, nonostante un

