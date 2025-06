Calciomercato Udinese ufficiale il riscatto di Atta | il comunicato

L’Udinese dà il benvenuto al suo nuovo protagonista: Arthur Atta. Con entusiasmo, la società annuncia il riscatto definitivo dal Metz, consolidando il suo ruolo nel cuore dei friulani. Questa mossa strategica promette di accendere ancora di più le ambizioni della squadra e di regalare emozioni ai tifosi. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa importante operazione di mercato che segna un passo avanti per il club.

Il comunicato ufficiale dell’Udinese sul riscatto esercitato per Arthur Atta. Tutti i dettagli in merito alla permanenza del francese L’Udinese, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato la permanenza di Arthur Atta. COMUNICATO – «Udinese Calcio è lieta di comunicare di aver acquistato a titolo definitivo dal Metz Arthur Atta. Il centrocampista era . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Udinese, ufficiale il riscatto di Atta: il comunicato

