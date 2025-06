Calciomercato tutte le notizie di venerdì 27 giugno

Sei appassionato di calcio e vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di calciomercato? Venerdì 27 giugno porta emozioni e colpi di scena: da Napoli a Inter, da Juventus a Milan, tutte le trattative più calde infiammano l’estate italiana. Segui con noi le operazioni delle big di Serie A e non perdere nemmeno un dettaglio di questa estate di grandi mosse sul mercato. Ecco tutto quello che devi sapere!

Le ultime di mercato su Napoli, Inter, Juventus, Milan e tutti i colpi delle altre società di Serie A Segui le principali operazioni di calciomercato delle big di Serie A e le ultime trattative che infiammano l’estate italiana. Francesco Pio Esposito (Foto LaPresse) – Calciomercato.it La Juventus travolta dal Manchester City al Mondiale per Club e che spinge per consegnare dei rinforzi di livello a Tudor: il Dg Comolli accelera per David e Sancho. L’ Inter in attacco riflette sulla permanenza del baby Pio Esposito, decisivo contro il River Plate. Il Milan tratta con il Como le cessioni di Morata e Thiaw, senza mollare Leoni per la difesa di Allegri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it