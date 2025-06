Calciomercato Torino Coco può dire subito addio | trattativa aperta per la cessione all’estero la situazione

Il calciomercato del Torino si anima con una notizia che potrebbe scuotere la rosa: Saul Coco, dopo appena un anno, sembra pronto a dire addio ai granata. La trattativa per la cessione all’estero è in pieno fermento e apre uno scenario di grande incertezza e opportunità per il club piemontese. Resta da capire quali saranno i prossimi sviluppi e come questa mossa influenzerà la rosa nella stagione alle porte.

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Torino, con la possibile cessione di Saul Coco dopo un solo anno in granata. I dettagli Il Torino potrebbe presto salutare uno dei protagonisti della scorsa stagione. Saul Coco, arrivato solo un anno fa dal Las Palmas, è infatti al centro di una trattativa per il suo trasferimento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Torino, Coco può dire subito addio: trattativa aperta per la cessione all’estero, la situazione

Torino, operazione riuscita per Coco: il comunicato del club e i tempi di recupero - Il Torino FC annuncia con soddisfazione il successo dell'operazione all'ex difensore Saul Coco. L'intervento, effettuato per trattare un infortunio al terzo metacarpo della mano sinistra, è riuscito perfettamente.

#Calciomercato | Accordo tra @TorinoFC_1906 e Al-Duhail per la cessione di Saul #Coco a 16 milioni. Resta da trovare l'accordo col giocatore https://tinyurl.com/5n8mwrry Vai su X

Sorpresa mercato, Coco verso la cessione in Qatar: può lasciare il Torino; Torino, Saul Coco verso il Qatar; Calciomercato: le news di oggi in diretta.

