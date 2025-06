Calciomercato Sassuolo occhi su Colpani I neroverdi vogliono puntare al grande colpo in attacco

Il calciomercato del Sassuolo si scalda con il grande nome di Andrea Colpani, talento brillante del Monza che potrebbe cambiare maglia. I neroverdi stanno puntando forte sul fantasista, desiderosi di rinforzare l’attacco e sorprendere i tifosi con un colpo importante. La sfida tra club è aperta, e il futuro di Colpani potrebbe essere scritto proprio a Reggio Emilia...

Calciomercato Sassuolo: occhi puntati su Colpani, si tratta con il Monza. Le ultime novità sul mercato neroverde Il Calciomercato Sassuolo si infiamma con un nome che accende l’entusiasmo dei tifosi: Andrea Colpani. Il fantasista del Monza, reduce da stagioni in costante crescita, è finito nel mirino di diversi club, tra cui proprio il Sassuolo, intenzionato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Sassuolo, occhi su Colpani. I neroverdi vogliono puntare al grande colpo in attacco

