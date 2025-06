Calciomercato Roma il Galatasaray chiede informazioni per Ndicka! Per il difensore i giallorossi chiedono questa cifra

Il calciomercato della Roma si intensifica: il Galatasaray mostra interesse per Ndicka, chiedendo dettagli sull'acquisto. I giallorossi, sotto pressione per rispettare il bilancio al 30 giugno e generare una plusvalenza superiore a 10 milioni, sono costretti a fare scelte rapide e strategiche. Nuove trattative e ufficialità potrebbero presto cambiare il volto della rosa. Resta da capire se questa operazione sarà l’ultima mossa in un mercato che promette colpi a sorpresa.

Calciomercato Roma, il Galatasaray chiede informazioni per Ndicka. I giallorossi chiedono questa cifra La Roma è alle prese con il conto alla rovescia per la chiusura del bilancio al 30 giugno, e la necessitĂ di generare una plusvalenza superiore ai 10 milioni di euro impone al club giallorosso di accelerare sul fronte cessioni. A dettare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Roma, il Galatasaray chiede informazioni per Ndicka! Per il difensore i giallorossi chiedono questa cifra

In questa notizia si parla di: roma - calciomercato - galatasaray - chiede

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

? Paolo Esposito, tutto sul calciomercato del #Napoli. Sono giornate bollenti. "Krstovic piace a Conte, Leoni-Beukema per la difesa" Vai su Facebook

Milan, intesa verbale tra Morata e il Como: manca l'ok del Galatasaray; MERCATO ROMA N’Dicka, si fa avanti il Galatasaray; Dybala e il Galatasaray: ecco quanto chiede la Roma.

Calciomercato Juventus, Tudor chiede aiuto al mercato: in quota favorito Jonathan David, per i bookie suggestione Dybala - che non ha pregiudicato la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club ma che ha comunque lasciato il segno - Lo riporta tuttojuve.com

Roma, Paredes torna al Boca. Angelino-N’Dicka, una poltrona per due - Il centrocampista argentino tornerà in patria per vestire la maglia del Boca Juniors, che eserciterà la ... Da msn.com