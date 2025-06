Calciomercato Roma idea Tagliafico | concorrenza dalla Spagna

rivale più agguerrito e competitivo. Tra le ipotesi più calde c’è il nome di Tagliafico, un talento che potrebbe rafforzare la difesa romanista, ma che deve fare i conti con l’interesse dalla Spagna. La sfida per assicurarsi le sue prestazioni si preannuncia avvincente e decisa nei prossimi giorni, proprio mentre la Roma cerca di trovare il giusto equilibrio tra cessioni e acquisti strategici.

A pochi giorni dall’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, la Roma ha bisogno di ultimare qualche cessione per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario ed evitare di incorrere in possibili multe o sanzioni. Una volta superata la soglia del 30 giugno, i giallorossi avranno però nel mirino anche le operazioni in entrata, che serviranno per incrementare la qualità di una rosa che dovrà avere come obiettivo quello di provare a lottare per la zona Champions League. Proprio in quest’ottica dunque tutti i ruoli andranno ritoccati, con nuovi tasselli da inserire in modo da permettere a Gasperini di avere a disposizione più giocatori di livello nello stesso ruolo, dandogli la possibilità di effettuare rotazioni senza perdere in qualità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it