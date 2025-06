Calciomercato Pisa ulteriore rilancio per Simeone Riuscirà ad arrivare la fumata bianca?

Il calciomercato del Pisa si infiamma con un tentativo deciso di rilancio per Giovanni Simeone, l’attaccante del Napoli nel mirino dei toscani. Dopo i primi approcci, le trattative sono ora più intense che mai, con dialoghi aperti anche con il Napoli stesso. Riusciranno i nerazzurri a mettere a segno questa operazione e ad assicurarsi un colpo importante? La risposta si deciderà nelle prossime settimane.

Calciomercato Pisa: rilancio per Simeone e dialoghi aperti con il Napoli. Ecco le ultime novità Il Calciomercato Pisa entra nel vivo e si accende con una trattativa di grande spessore: quella per Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, che resta un obiettivo concreto, seppur difficile, per la società toscana. Secondo le ultime indiscrezioni, il club nerazzurro

In questa notizia si parla di: calciomercato - pisa - simeone - rilancio

Calciomercato Pisa, pronto un grande colpo offensivo: contatti avviati per Sanabria (Torino). Le ultime - Il Pisa si prepara a dare un forte impulso al proprio attacco con un grande colpo di calciomercato. L'obiettivo della squadra nerazzurra è Antonio Sanabria, attaccante del Torino, per il quale sono già stati avviati i primi contatti.

