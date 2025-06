Calciomercato Pisa piace l’ex Venezia Tessmann! Retrocesso con il Lione può tornare in Serie A

Il calciomercato del Pisa si anima con una novità di peso: piace l’ex Venezia Tessmann! Il centrocampista, recentemente retrocesso con il Lione, potrebbe tornare in Serie A grazie alla recente crisi finanziaria del club francese. La difficile situazione economica dell’Olympique Lione, che ha portato alla retrocessione in Ligue 2, apre opportunità interessanti per i club italiani pronti a rinforzarsi. Resta da vedere se questa chance si trasformerà in un affare concreto.

La grave crisi finanziaria dell'Olympique Lione potrebbe aprire scenari interessanti per il calciomercato italiano. Il club francese, retrocesso ufficialmente in Ligue 2 dalla DNCG (l'organo di controllo finanziario del calcio francese) a causa di un'esposizione debitoria pari a 175 milioni .

