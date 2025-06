Calciomercato Pisa dal Frosinone arriva Lusuardi | adesso è ufficiale! Contratto fino al 2029 con opzione Il comunicato

Il calciomercato del Pisa si fa sempre più interessante: dal Frosinone arriva ufficialmente Mateus Lusuardi, un nuovo talento brasiliano in difesa. Il club toscano ha annunciato il suo accordo fino al 2029 con opzione, consolidando la strategia di rafforzamento della rosa. Dopo l’ingaggio di Vular, il Pisa dimostra di essere determinato a conquistare obiettivi ambiziosi. La squadra si prepara a una stagione entusiasmante, e l’arrivo di Lusuardi rappresenta un passo importante in questa direzione.

Calciomercato Pisa, dal Frosinone arriva Mateus Lusuardi: ora è ufficiale! Contratto fino al 2029 con opzione. Il comunicato stampa Nuovo colpo in difesa per il Pisa. Dopo l'arrivo di Vular, il club toscano continua a rafforzare la rosa con un altro innesto proveniente dalla Serie B. È ufficiale l'ingaggio di Mateus Lusuardi, difensore brasiliano che .

UFFICIALE Isak #Vural è un nuovo giocatore del #Pisa Arriva a titolo definitivo dal #Frosinone Contratto fino al 30 giugno 2029+opzione ? #Calciomercato #Transfers #SerieA #SerieB Vai su X

Calciomercato Pisa, Simeone dynasty, lasciateci sognare: Il Napoli valuta il sondaggio nerazzurro Un figlio che potrebbe rimettere piede là dove il padre ha lasciato un segno profondo. Pisa guarda Giovanni Simeone e lo fa col cuore gonfio di ricordi. Perché p Vai su Facebook

