Calciomercato Parma Leoni potrebbe fare la fine di quel fuoriclasse Una big pronta ad acquistarlo

Il calciomercato del Parma si scalda, con Giovanni Leoni che potrebbe seguire le orme di Bonny e diventare un protagonista di livello. La sua crescita promette bene, ma le big sono alla finestra, pronte a puntare su di lui. Resta da capire se i crociati potranno trattenere il talento o se seguiranno la strada di altri giovani promettenti, come il paragonato Bonny, verso grandi club.

Calciomercato Parma: Bonny verso l'Inter per 24 milioni, occhi anche su Giovanni Leoni. La situazione dei crociati Il Calciomercato Parma entra nel vivo con una trattativa di primo piano: l'Inter è infatti vicinissima all'acquisto di Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003, per una cifra compresa tra i 23 e i 24 milioni di euro piĂą .

Calciomercato Inter: occhi puntati su Bonny del Parma: i dettagli - L'Inter guarda al futuro e fissa l'attenzione su Bonny, talentuoso attaccante del Parma. Mentre i nerazzurri sono impegnati in una intensa lotta per il campionato e la Champions League, la dirigenza sta studiando le migliori strategie per il calciomercato.

