Calciomercato Napoli ufficiale il rinnovo di Meret | il comunicato e la durata

Il Napoli conquista un'altra vittoria importante sul mercato, annunciando il rinnovo di Alex Meret fino al 2027. Un segnale chiaro della fiducia nei confronti del portiere e una mossa strategica per rafforzare la rosa azzurra nel lungo termine. La decisione sottolinea l’impegno del club nel costruire un futuro solido e competitivo. Con questa operazione, i partenopei ribadiscono la loro ambizione di dominare anche nelle stagioni a venire, puntando tutto sulla sicurezza tra i pali.

Il comunicato ufficiale del Napoli sul rinnovo di contratto del portiere Alex Meret. Tutti i dettagli in merito all’operazione degli azzurri Attraverso un comunicato ufficiale, il Napoli ha annunciato il rinnovo di contratto di Alex Meret. COMUNICATO – «La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alex Meret fino al 30 giugno 2027. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, ufficiale il rinnovo di Meret: il comunicato e la durata

