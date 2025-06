Calciomercato Napoli si attende il sì di Noa Lang Poi l' assalto a Beukema

Il calciomercato del Napoli si scalda, tra l’attesa per il sorpasso di Noah Lang e l’assalto a Beukema. Questa sarà una settimana cruciale, la prima di tante emozioni che caratterizzeranno i 62 giorni di trattative estive: tra sorprese, colpi di scena e sogni da realizzare, il club partenopeo si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi. La sfida è appena iniziata, e l’adrenalina è alle stelle!

CALCIOMERCATO a cura di Roberto Stanzione Il Napoli sta limando gli ultimi dettagli per l'ala sinistra del PSV Noa Lang. Il club olandese vuole €30 milioni. I partenopei vogliono arrivare a questa cifra pagando €25 mln più bonus. Su Darwin Nuñez i discorsi

