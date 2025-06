Calciomercato Napoli proseguono le operazioni su più fronti Vicino Juanlu Sanchez! Avviato l’iter per le visite mediche

Il calciomercato del Napoli si infiamma con nuovi frutti di mercato: in primo piano Juanlu Sánchez, il promettente terzino destro del Siviglia. Le operazioni avanzano con decisione e l’iter per le visite mediche è già stato avviato, avvicinando sempre di più il giovane talento alla maglia azzurra. La stagione 2025/26 si preannuncia ricca di novità e obiettivi ambiziosi, mentre i tifosi sognano un Napoli ancora più competitivo.

Il Napoli è sempre più vicino a chiudere un nuovo importante acquisto per la stagione 202526. Si tratta di Juanlu Sánchez, giovane terzino destro del Siviglia, che potrebbe presto vestire la maglia azzurra. Secondo fonti spagnole, in particolare

