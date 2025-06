Calciomercato Napoli fatta per la cessione di Rafa Marin al Villarreal | la formula e le cifre

Il calciomercato del Napoli si avvicina a un importante snodo: la cessione di Rafa Marin al Villarreal. La trattativa, ormai in fase finale, potrebbe concludersi nei prossimi giorni, portando un nuovo volto in Liga e segnando un cambiamento strategico per il club partenopeo. Scopriamo tutti i dettagli su formula, cifre e le ultime novità di questa operazione che potrebbe rivoluzionare il reparto difensivo napoletano.

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Napoli, con la possibile cessione di Rafa Marin al Villarreal. Tutti i dettagli in merito Rafa Marin è atteso a Villarreal nei prossimi giorni: come riportato da Gianluca Di Marzio, manca soltanto un ultimo passaggio burocratico per ufficializzare il trasferimento del difensore centrale dal Napoli al club spagnolo.

Il Villarreal non dimentica Rafa Marín - Il Villarreal dimostra di non dimenticare Rafa Marín, un talento che ha lasciato il segno nella sua difesa.

Villarreal-Rafa Marin, accordo trovato col Napoli; Sky - Accordo totale Rafa Marin-Villarreal, a breve partirà per la Spagna: cifre e formula; Villarreal, accordo totale per Rafa Marin: le tempistiche.

SKY - Rafa Marin al Villarreal, è atteso in città all'inizio della settimana prossima - Il Napoli ha ceduto Rafa Marin al Villarreal in prestito con diritto di riscatto, il difensore iberico è atteso in città all'inizio della settimana prossima. Scrive msn.com

Sky - Accordo totale Rafa Marin-Villarreal, a breve partirà per la Spagna: cifre e formula - Rafa Marin, difensore del Napoli e della Nazionale spagnola Under 21, impegnato nell'Europeo di categoria, è vicino al ritorno in Spagna. Secondo msn.com