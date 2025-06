Calciomercato Napoli Chiariello | E’ troppo anche per i sogni

Il calciomercato del Napoli sta accendendo le speranze dei tifosi, portando a casa grandi colpi come De Bruyne e Marianucci. Tuttavia, tra sogni e realtà, si susseguono nomi caldi come Lang e il desiderio Nunez, alimentando un entusiasmo che sembra troppo anche per essere reale. Umberto Chiariello analizza un mercato che si preannuncia da sogno per i partenopei, ma resterà tutto nel mondo delle fantasie o diventerà realtà?

Il calciomercato del Napoli sembra andare avanti speditamente nonostante qualche fisiologico intoppo. Siamo a qualche giorno dall'ufficiale apertura, ma nella sessione di Giugno è arrivato un top player come De Bruyne e un buon rinforzo in difesa come Marianucci. Tanti i nomi ancora dati per vicini alla società di De Laurentiis, Lang su tutti ed il sogno Nunez poi. Di questo ha voluto parlare Umberto Chiariello. Un calciomercato da sogno per Chiariello. Nel suo editoriale per Radio Crc, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato delle trattative avviate e dello scenario finale del calciomercato del Napoli: "C'è grande lavoro per il ds Giovanni Manna, come mole di lavoro non è secondo a nessuno.