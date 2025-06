Calciomercato Milan Tare vola in Belgio per Jashari Ecco la volontà del giocatore

Il calciomercato estivo infiamma il Milan, che punta deciso su Ardon Jashari. Mentre Tare si prepara a partire per il Belgio, emerge la volontà forte del giovane talento di vestire rossonero. La trattativa si fa sempre più concreta: il futuro di Jashari potrebbe scrivere un nuovo capitolo tra le fila dei campioni d’Italia, alimentando l’entusiasmo dei tifosi.

Il Milan fa sul serio per Ardon Jashari. Secondo quanto rivelato dal giornalista Sacha Tavolieri, Tare sta partendo per il Belgio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Tare vola in Belgio per Jashari. Ecco la volontà del giocatore

? #Jashari-#Milan Tare vola in Belgio per incontrare il #Bruges in serata: obiettivo chiudere. Confermati i passi in avanti nella trattativa, serve ancora qualcosina per avvicinarsi alle richieste della squadra belga. #Calciomercato Vai su X

Il Milan guarda alla Svizzera per rinforzare il centrocampo. Dopo l’addio di Reijnders, Tare lavora su Ardon Jashari del Bruges, già definito “il nuovo Xhaka”. Classe 2002, MVP in Belgio, sogna di giocare a San Siro: «Da bambino andai a vedere Milan-Barcell Vai su Facebook

