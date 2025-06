Calciomercato Milan Tare in Belgio Club Brugge inamovibile | Jashari non parte

Il calciomercato del Milan si infiamma con l’arrivo di Tare in Belgio: oggi sarebbe dovuto partire per finalizzare l’affare Jashari, ma il Club Brugge ha blindato il talentuoso giovane, confermando che non lascerà il club. Riuscirà il Milan a trovare una soluzione o sarà un altro colpo mancato? La situazione resta caldissima e destinata a evolversi nelle prossime ore.

Igli Tare sarebbe volato nella giornata odierna in Belgio per chiudere Ardon Jashari al Milan: ma il Club Brugge ha fatto sapere che. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Tare in Belgio. Club Brugge inamovibile: “Jashari non parte”

