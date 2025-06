Calciomercato Milan si avanza nei dialoghi per Ahanor | le novità

Il calciomercato del Milan si infiamma: mentre Theo Hernandez si avvicina all'Al-Hilal, i rossoneri accelerano alla ricerca di un degno sostituto. Secondo 'Tuttosport', il nome caldo è quello di Ahanor del Genoa, con i dialoghi in fase avanzata. La nuova strategia di mercato promette emozioni e sorprese: il club sta lavorando intensamente per rinforzare la rosa e affrontare al meglio la stagione.

Come scrive 'Tuttosport', Theo Hernandez viaggia verso l'Al-Hilal: il Milan cerca il sostituto sul calciomercato. Ahanor del Genoa nel mirino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, si avanza nei dialoghi per Ahanor: le novità

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - ahanor - avanza

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Translate post#Calciomercato: Il #Milan avanza per #Ahanor del #Genoa. Nuovi contatti previsti in giornata (@DiMarzio) #Transfers Vai su X

Il Milan avanza per Ahanor del Genoa: nuovi contatti in giornata; Ahanor, il Milan avanza: piace anche all'Atalanta; Thiaw al Como, c'è l'ok del Milan: Tare ora avanza per Ahanor.

Il Milan avanza per Ahanor del Genoa: nuovi contatti in giornata - Il Milan fa passi avanti e avanza verso Honest Ahanor del Genoa: nuovi contatti previsti nel corso della giornata ... Si legge su gianlucadimarzio.com

Milan, l'Atalanta si inserisce su Ahanor del Genoa - In uscita Matteo Ruggeri è ormai destinato all`Atletico Madrid del Cholo Simeone, così il club bergamasco ha aperto la. Lo riporta calciomercato.com